search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

外資連二賣 狂砍面板雙虎14萬張 賣超前10檔就有6檔ETF

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 19:30

cover image of news article
外資狂砍面板雙虎14萬張 賣超前十檔就有六檔ETF。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日終場小跌 10 點，收在 20753 點，力守所有均線上，三大法人全站賣方，其中，外資期現貨同步做空，狂砍面板雙虎合計將近 14 萬張，也大幅調節 ETF，賣超前十檔就有六檔為 ETF，包括熱門的 00929、00939 以及 00940 皆成為提款標的。

三大法人今日合計賣超 70.72 億元，外資賣超 51.72 億元，連二賣，投信賣超 2.03 億元，也連二賣，自營商轉賣 16.97 億元；期貨方面，外資單日空單大增超過 1 萬口，未平倉空單口數達 12964 口。

外資買超青睞海空運、漲多回檔等個股，大買長榮航 (2618-TW)7 萬張，華航 (2610-TW) 也有近 1 萬張，長榮 (2603-TW) 達 1.1 萬張，鴻海 (2317-TW) 儘管近日陷入修正，外資也接走 3.3 萬張，其他如中興電 (1513-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽統 (2363-TW) 與誠美材 (4960-TW) 也都獲加碼。

外資賣超除了狂砍面板雙虎，也大幅調節 ETF，群創 (3481-TW) 傳出大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，約上千人受影響，遭外資賣超張數高達 12.1 萬張，友達也有 1.9 萬張，前十檔賣超個股中就有六檔是 ETF，張數至少都在 9000 張以上，包括 00937B、00929、00712、00933B、00940 與 00939。

投信與自營商雙雙看好文曄 (3036-TW) 與長榮，合計買超 4400 張、4200 張，也與外資同樣調節群創，分別調節 8000 張、2000 張。






Empty