外資連二賣 狂砍面板雙虎14萬張 賣超前10檔就有6檔ETF

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 19:30

台股今 (11) 日終場小跌 10 點，收在 20753 點，力守所有均線上，三大法人全站賣方，其中，外資期現貨同步做空，狂砍面板雙虎合計將近 14 萬張，也大幅調節 ETF，賣超前十檔就有六檔為 ETF，包括熱門的 00929、00939 以及 00940 皆成為提款標的。

三大法人今日合計賣超 70.72 億元，外資賣超 51.72 億元，連二賣，投信賣超 2.03 億元，也連二賣，自營商轉賣 16.97 億元；期貨方面，外資單日空單大增超過 1 萬口，未平倉空單口數達 12964 口。

外資賣超除了狂砍面板雙虎，也大幅調節 ETF，群創 (3481-TW) 傳出大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，約上千人受影響，遭外資賣超張數高達 12.1 萬張，友達也有 1.9 萬張，前十檔賣超個股中就有六檔是 ETF，張數至少都在 9000 張以上，包括 00937B、00929、00712、00933B、00940 與 00939。