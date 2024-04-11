外資連二賣 狂砍面板雙虎14萬張 賣超前10檔就有6檔ETF
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 19:30
台股今 (11) 日終場小跌 10 點，收在 20753 點，力守所有均線上，三大法人全站賣方，其中，外資期現貨同步做空，狂砍面板雙虎合計將近 14 萬張，也大幅調節 ETF，賣超前十檔就有六檔為 ETF，包括熱門的 00929、00939 以及 00940 皆成為提款標的。
三大法人今日合計賣超 70.72 億元，外資賣超 51.72 億元，連二賣，投信賣超 2.03 億元，也連二賣，自營商轉賣 16.97 億元；期貨方面，外資單日空單大增超過 1 萬口，未平倉空單口數達 12964 口。
外資買超青睞海空運、漲多回檔等個股，大買長榮航 (2618-TW)7 萬張，華航 (2610-TW) 也有近 1 萬張，長榮 (2603-TW) 達 1.1 萬張，鴻海 (2317-TW) 儘管近日陷入修正，外資也接走 3.3 萬張，其他如中興電 (1513-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽統 (2363-TW) 與誠美材 (4960-TW) 也都獲加碼。
外資賣超除了狂砍面板雙虎，也大幅調節 ETF，群創 (3481-TW) 傳出大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，約上千人受影響，遭外資賣超張數高達 12.1 萬張，友達也有 1.9 萬張，前十檔賣超個股中就有六檔是 ETF，張數至少都在 9000 張以上，包括 00937B、00929、00712、00933B、00940 與 00939。
投信與自營商雙雙看好文曄 (3036-TW) 與長榮，合計買超 4400 張、4200 張，也與外資同樣調節群創，分別調節 8000 張、2000 張。
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