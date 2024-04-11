達法定標準了！三商壽Q1賺30億元 淨值比升破3%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 16:10
三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (11) 日公布 2024 年第一季財報自結數，稅後純益 30.6 億元，較去年同期大增 59.8 億元，每股純益 (EPS) 為 0.6 元。淨值比已由去年底的 2.97% 提升至 3.24%，回升至法定標準以上。
三商壽指出，受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，第一季底淨值為 446.8 億元，單季淨值增加 47.4 億元，總資產已達 1.57 兆元，較去年底成長 3.3%。
隨著第一季台股指數上漲，三商美邦人壽第一季權益類已實現獲利較去年同期增加 14.1 億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。
整體壽險業第一季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，三商壽表示，未來將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成的影響。
三商壽說明，為接軌 IFRS 17，仍持續推廣投資型及保障型商品，第一季投資型商品新契約保費收入占率達 82%，於此同時，長年期健康險新契約保費收入較去年同期成長 20%。投資型商品新契約保費收入占率高為公司業績帶來穩定成長動能，而長年期健康險等保障型商品保費收入成長，顯示該公司為接軌 IFRS 17 並推廣銷售具高 CSM 之保障型商品策略已獲得良好成效。
展望今年，三商壽表示，第一季表現漸入佳境，獲利轉盈，將持續抱持穩健積極的態度，財務方面，今年 3 月董事會通過的各項籌資案也在陸續進行中，以努力強化財務結構、厚實資本。業務面則同時著重專業業務部隊的規模與產能提升，並透過優化數位科技工具，給予業務部隊全方位支援。
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