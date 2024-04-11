鴻華先進橋頭電巴新廠動土 明年完工目標2028年產千輛

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-11 18:03

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 (2258-TW) 今 (11) 日於高雄橋頭科學園區舉行電動巴士新廠動土典禮，預計 2025 年完工，初期產能約年產 500 輛、2028 年目標擴產至 1000 輛。

鴻華先進總經理李秉彥表示，首款自主研發電動巴士 MODEL T 自 2022 年量產交付以來，相繼投入全台各縣市公共運輸，除了在國內獲得熱烈迴響，也獲海外客戶大力支持，未來橋頭新廠除了滿足國內市場需求，也會是電巴的重要出海口。

李秉彥進一步指出，基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠會是集團在台灣建置的指標性 AI 工廠之一，新廠將結合數位孿生 (Digital Twin) 科技，導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作，以及數位即時監控，確保生產品質。

除了既有的電動巴士產線建置外，鴻華橋頭新廠也將規劃商用 / 乘用車的實驗與測試環境，期待能夠進一步帶動台灣電動車產業，並在高雄形成產業聚落。