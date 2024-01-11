數字科技全平台啟動收費 看好二大服務成長潛力

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 去年營收首度突破 20 億元關卡，年增達 9.78%，展望今年，數字科技表示，目前全平台均已啟動收費，將努力提升全平台價值成長，尤其看好旗下人力平台媒合和結婚平台的成長潛力。

數字科技說明，網路資訊服務變化快速，今年將持續進行資源整合、優化新創平台的內容，期提升會員人數，進而貢獻穩定現金流，目前全平台皆啟動收費。

數字科技進一步提到，據 Marry 結婚吧市調報告顯示，今年全台估將有多達 12 萬對新人登記結婚，不過，新人對婚禮越來越注重個性化和獨特體驗，全年齡層有超過 25% 的新人選擇在戶外或特色場地舉行婚禮，因此，結婚吧已集結線上超過 6000 家婚禮店家，藉此搶占 2024 年婚禮市場商機，目前每天媒合新人與店家超過 800 筆以上。

而數字科技旗下 591 房屋、8891 汽車穩居國內市占第一，人力平台提供企業及求職者履歷媒合服務成長也相當迅速，去年小雞上工全年營收年增超過 200%。

數字科技強調，將積極串聯平台間的會員需求，精準投遞訊息服務，讓使用者在旗下不同平台間切換，進而提升會員黏著度及忠誠度，目前總會員人數達 1500 萬人。