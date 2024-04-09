國際資金大舉放空日元 淨空頭部位衝到2007年以來最高峰
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 10:00
據《彭博》報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據顯示，截至 4 月 2 日的一周內，槓桿式基金和資產管理公司持有的日元淨空頭部位增至 148,388 口合約，寫下 2007 年 1 月以來最高水準。
儘管日本官員一再對日元貶勢發出警告，但空頭押注仍在增加，凸顯了投資人的信念：由於日本與美國的利差不斷擴大，日元還有進一步貶值的空間。
SBI Liquidity 市場研究部門主管 Marito Ueda 表示，經濟指標，甚至是日本銀行（央行）官員的聲明，都不足以讓他們變成日元買家，日元可能會面臨更多賣壓。
日元匯率接近 34 年低點，這代表日本央行 17 年來首次升息並未改變市場動向。日元匯價亞洲盤周二（9 日）盤中報 151.83 日元兌 1 美元，逼近日本財務省潛在干預價位 152 日元。
日本財務省前財務官中尾武彥周一表示，如果日元過度波動，當局隨時都可能干預外匯市場。他說，從投機跡象看日元的價位和走勢，他不會對當局干預感到意外。
市場對日本央行再次進場干預的預期升高。分析師普遍認為，在美國聯準會（Fed）開始降息之前，日本央行僅依靠「口頭干預 + 進場干預」，可能難以全面扭轉日元頹勢。
此外，美國即將在周三公布的消費者物價指數（CPI），可能會進一步表明 Fed 官員不必急於降息，加劇日元波動性。
美國銀行貨幣策略全球主管 Thanos Vamvakidis 表示，日本央行預料將在日元貶至 152 時干預。 Vamvakidis 認為，如果 Fed 不降息，日元最高將升至 160，假如 Fed 下調利率，美日元可能會跌至 142。
近來韓元、瑞士法郎、印尼盾等其他非美貨幣也面臨著較大貶值壓力。分析師說，背後主要原因，或許是美元持續走強，以及 Fed 降息預期下降。
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