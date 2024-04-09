國際資金大舉放空日元 淨空頭部位衝到2007年以來最高峰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 10:00

在日元匯價徘徊在關鍵價位附近之際，投資人對日元下跌的押注衝到 17 年來最高峰，提高了日本當局出手干預的風險。

據《彭博》報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據顯示，截至 4 月 2 日的一周內，槓桿式基金和資產管理公司持有的日元淨空頭部位增至 148,388 口合約，寫下 2007 年 1 月以來最高水準。

儘管日本官員一再對日元貶勢發出警告，但空頭押注仍在增加，凸顯了投資人的信念：由於日本與美國的利差不斷擴大，日元還有進一步貶值的空間。

SBI Liquidity 市場研究部門主管 Marito Ueda 表示，經濟指標，甚至是日本銀行（央行）官員的聲明，都不足以讓他們變成日元買家，日元可能會面臨更多賣壓。

日元匯率接近 34 年低點，這代表日本央行 17 年來首次升息並未改變市場動向。日元匯價亞洲盤周二（9 日）盤中報 151.83 日元兌 1 美元，逼近日本財務省潛在干預價位 152 日元。

此外，美國即將在周三公布的消費者物價指數（CPI），可能會進一步表明 Fed 官員不必急於降息，加劇日元波動性。

美國銀行貨幣策略全球主管 Thanos Vamvakidis 表示，日本央行預料將在日元貶至 152 時干預。 Vamvakidis 認為，如果 Fed 不降息，日元最高將升至 160，假如 Fed 下調利率，美日元可能會跌至 142。