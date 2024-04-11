執政黨大敗衝擊估計有限 南韓股市抹去早盤跌幅

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 13:40

南韓股市開盤大跌，但午盤已由跌轉漲，投資人認為，總統尹錫悅領導的執政黨在國會選舉大敗，只會短暫衝擊股市。

隨著晶片製造商的上漲，南韓 Kospi 指數在午盤轉漲，抹去早盤高達 1.6% 的跌幅。韓元兌美元匯率跌至 17 個月低點後繼續下跌，原因是強於預期的美國通膨數據，引發了更廣泛的避險情緒，美元走強並掩蓋了當地選舉的影響。

南韓總統尹錫悅在本次國會選舉中遭遇重大失敗，反對派共同民主黨陣營獲得 175 個席位，進一步擴大多數優勢。這意味著尹錫悅在剩餘 3 年任期內將處於弱勢地位，其包括投資者友好政策在內的議程，將面臨更大反對，南韓總理韓德洙等官員提出辭職。

由於人工智慧的蓬勃發展，人們對記憶體晶片需求前景的持續樂觀情緒，幫助抵消了最初市場對投票的不安。 市場參與者仍然擔心，反對黨占多數將使尹錫悅更難以推動舉措，包括旨在提高股東回報的「企業價值提升計畫」。

TheJ Asset Management Co. 投資長 Choi Kwangwook 早些時候表示，由於擔心價值上漲背後的動力減弱，可能會出現短期調整。但執政黨可能必須進一步加強有利於投資者的資本市場政策，以更好地吸引公眾。

自 1 月底以來，對政府主導的提高公司估值計畫的興奮，推動 Kospi 指數上漲超過 8%，帶動韓股單季外資流入創新紀錄。今年海外資金淨流入市場超過 135 億美元，其中三星電子和 SK 海力士是最大的受益者。

紐約梅隆銀行駐香港高級亞太市場策略師 Wee Khoon Chong 表示：「與選舉相關的不確定性很快就會消失。」 「考慮到市場對選舉結果的樂觀情緒並不多，我們認為與選舉相關的波動有限。」

南韓以科技股為主的股票的估值低於全球同行，部分原因是其財閥或企業集團體系複雜的遺留關係，增值計畫被視為解決所謂「南韓折扣」問題的嘗試，類似於日本最近的改革努力。