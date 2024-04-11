營運受阻 巴斯夫擬裁徹芬蘭電池材料廠所有員工

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 19:57

根據外媒周四 (11 日) 報導，德國化工巨擘巴斯夫集團 (BASF SE) 考慮解雇其芬蘭電池材料廠所有員工，該廠多年來一直因繁文縟節和環保組織的反對而停工。

巴斯夫表示將於下周開始進行裁員談判，可能會影響芬蘭哈爾亞瓦爾塔 (Harjavalta) 電池廠「高達兩位數」的員工人數，不過審批程序冗長，結果還不明朗。

哈爾亞瓦爾塔過去曾幫助巴斯夫將電動車電池材料廠從亞洲轉到歐洲，該廠也在 2020 年獲得許可證，本原訂在兩年後投產，然而在當地環保團體提起法律挑戰暫停許可證後，迄今從未運作。

巴斯夫電池材料業務主管 Tomi Oja 表示：「我們經歷一段痛苦的旅程，經歷幾輪許可證頒發、上訴，不幸的是最終沒有獲得批准。」

長期以來，歐洲的工業巨擘一直抱怨，在與中國政府支持的競爭對手以及美國《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act) 規定的慷慨補貼競爭時，它們被繁文縟節和不斷上漲的能源成本壓得喘不過氣。

幾十年來，巴斯夫和全球最大的合成橡膠製造商德國朗盛 (Lanxess AG) 等化工企業受惠廉價的俄羅斯天然氣，如今這些企業都在削減成本保持利潤。