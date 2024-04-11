耀登量測設備交貨集中下半年 將呈逐季成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 10:29

耀登 (3138-TW) 公告 3 月營收 1.37 億元，累計今年第一季營收 3.67 億元，年減超過 1 成。耀登指出，由於代理的量測設備交貨期集中在下半年，因此影響營收表現，但同時也看好接下來將呈現逐季成長。

耀登 3 月營收 1.37 億元，月增 25.69%，年減 2.28%。累計今年第一季營收 3.67 億元，年減 12.96%。

耀登提到，於全球最大衛星展展示全新低軌衛星地面接收設備的尺寸與規格，可同時覆蓋高、低軌的基頻，平板天線可以同時接收高、低軌兩種不同的通訊方式，市場反應相當熱烈。

耀登進一步指出，已率先成為歐系低軌衛星營運商平板天線接收設備設計廠商，目前進行最後系統整合。中華電信與 Eutelsat OneWeb 也簽署了低軌衛星服務獨家代理契約，預期今年第二季，中華電信低軌衛星訊號可望開始啟動，耀登也將目標鎖定於今年出貨衛星地面接收設備。