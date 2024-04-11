鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為86元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.84元，其中最高估值2.68元，最低估值-0.33元，預估目標價為86元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.68(2.68)
|7.02
|9.37
|最低值
|-0.33(-0.33)
|1.39
|9.37
|平均值
|0.96(0.99)
|5.61
|9.37
|中位數
|0.84(0.67)
|6.06
|9.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,173,130
|77,616,990
|99,706,220
|最低值
|43,786,000
|52,465,000
|99,706,220
|平均值
|50,202,820
|70,350,370
|99,706,220
|中位數
|50,037,380
|71,386,770
|99,706,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇