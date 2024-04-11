鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.84元，預估目標價為79元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.84元，其中最高估值3.33元，最低估值1.53元，預估目標價為79元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.33(3.33)
|4.28
|最低值
|1.53(1.53)
|2.09
|平均值
|2.67(2.65)
|3.37
|中位數
|2.84(2.82)
|3.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|822,902,110
|838,878,360
|最低值
|677,639,000
|670,856,000
|平均值
|721,430,060
|737,512,130
|中位數
|712,138,500
|729,449,120
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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