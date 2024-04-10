鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至11.88元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.97元下修至11.88元，其中最高估值12.94元，最低估值10.53元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.94(12.94)
|15.57
|16.03
|最低值
|10.53(10.6)
|12.78
|14.49
|平均值
|11.71(11.86)
|13.89
|15.26
|中位數
|11.88(11.97)
|13.82
|15.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22,764,000
|28,074,000
|27,512,850
|最低值
|20,045,000
|22,647,180
|26,128,940
|平均值
|21,434,370
|24,621,360
|26,820,890
|中位數
|21,583,490
|24,617,320
|26,820,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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