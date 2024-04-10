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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至11.88元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.97元下修至11.88元，其中最高估值12.94元，最低估值10.53元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 12.94(12.94) 15.57 16.03
最低值 10.53(10.6) 12.78 14.49
平均值 11.71(11.86) 13.89 15.26
中位數 11.88(11.97) 13.82 15.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 22,764,000 28,074,000 27,512,850
最低值 20,045,000 22,647,180 26,128,940
平均值 21,434,370 24,621,360 26,820,890
中位數 21,583,490 24,617,320 26,820,890

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 9.45 12.14 9.96 5.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,676,043 22,067,242 17,584,023 15,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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