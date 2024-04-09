〈台幣〉交投清淡微貶收32.098元 續探近5個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 17:57

韓元、日元今 (9) 日兌美元相對疲弱，新台幣匯率同步走軟，一度失守 32.1 元關卡，終場收在 32.098 元，微貶 0.3 分，續探近 5 個月以來的新低，台北外匯市場成交值 9.69 億美元，市場交投冷清，投資人觀望周四歐洲央行利率決策會議，聚焦是否釋出 6 月降息的訊號。

新台幣兌美元今天以 32.09 元開盤，最高來到 32.076 元、最低 32.125 元，市場整體交投清淡，外資呈現雙向進出，終場以 32.098 元作收，為去年 11 月中旬以來的最低點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，韓元貶值 0.13%，日元、越南盾貶值 0.02%，新台幣小貶 0.01%，人民幣也在平盤整理，新加坡幣則升值 0.13%，歐元也升 0.19%，表現相對較強勢，主要亞幣走勢分歧。

日本公布 2 月實質薪資年減 1.3%，為連續 23 個月萎縮，高物價持續打壓民眾消費能力。日元持續走低，直逼 152 兌 1 美元的警戒線。