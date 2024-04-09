鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為37元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台泥(1101-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值1.95元，最低估值1.21元，預估目標價為37元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.95(1.95)
|1.79
|1.54
|最低值
|1.21(1.14)
|1.39
|1.54
|平均值
|1.55(1.51)
|1.63
|1.54
|中位數
|1.56(1.52)
|1.67
|1.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|146,478,000
|160,943,000
|111,944,000
|最低值
|111,458,000
|111,253,000
|111,944,000
|平均值
|128,292,340
|131,156,110
|111,944,000
|中位數
|122,022,000
|126,214,220
|111,944,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.06
|0.74
|3.3
|4.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,314,335
|113,929,706
|107,041,452
|114,367,247
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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