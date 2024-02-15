三大處方藥需求強勁 健喬元月營收首衝破5億元創高

公司說明，由於時序進入冬季流感高峰，流感病毒、新冠肺炎雙重夾擊，元月合併營收中，呼吸道藥品需求強勁，其中愛克痰顆粒及發泡錠業績月增及年增皆 50% 以上、鼻噴產品業績月增 31%、年增 108%。另外，集團旗下健康化學專治咳嗽的複方甘草液業績月增 80%、年增達 85%，預估流感在農曆春節後仍將有一波高峰。