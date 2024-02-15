三大處方藥需求強勁 健喬元月營收首衝破5億元創高
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 09:39
健喬 (4114-TW) 受惠呼吸道、心血管及泌尿道三大治療領域處方用藥需求明顯增加，帶動元月營收一舉突破 5 億元、達 5.81 億元，創歷史新高，月增 34%、年增 38%。
公司說明，由於時序進入冬季流感高峰，流感病毒、新冠肺炎雙重夾擊，元月合併營收中，呼吸道藥品需求強勁，其中愛克痰顆粒及發泡錠業績月增及年增皆 50% 以上、鼻噴產品業績月增 31%、年增 108%。另外，集團旗下健康化學專治咳嗽的複方甘草液業績月增 80%、年增達 85%，預估流感在農曆春節後仍將有一波高峰。
展望後市，健喬指出，去年 12 底取得淋巴瘤新藥服瘤停注射劑藥證適應症為治療復發或頑固型周邊 T 細胞淋巴瘤 (PTCL) ，預計今年可提供營收貢獻。
另外，新藥查登進度部分，繼 2022 年查登的膀胱過動用藥 Uritos 之後，腸胃道用藥 Goofice、頭頸部癌新藥 Nimo、以及治療子宮肌瘤 linzagolix 等也陸續完成臨床，預計於今年送件，將再為健喬增添營收成長動能。
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