福貞-KY前2月營收13.9億創同期新高 年增30.32%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 15:58

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 2 月營收 4.86 億元，因 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，且品牌商因應春節送禮商機與物流配送作業，提前至元月啟動備貨，2 月營收較上月與去年同期分別減少 46.2% 與 14.12%，累計 1-2 月營收為 13.90 億元，仍較去年同期成長 30.32%。

製罐廠福貞 - KY 今年 1-2 月營收 13.9 億元則創下歷史同期新高表現，也顯示中國大陸內需消費市場已逐步恢復正常。

根據中國科學院預測科學研究中心近期發布《2024 中國經濟預測與展望》，今年中國大陸經濟將平穩運行，且全年 GDP 將成長 5.3%，經濟成長曲線將呈現前低後高態勢；福貞第一季雖適逢產業淡季與農曆春節假期，預期隨著終端快消市場需求逐漸放大顯現，且各廠產線持續優化良率，今年淡季營運表現可望明顯優於過往。

福貞新竹廠自導入小容量 200ml、250ml 纖體罐、330ml 纖體罐以及全球通用 202 罐蓋等產品，多元產品為公司築高競爭優勢，並為集團穩健挹注營收，將持續擴大台灣市場滲透率，爭取更多訂單的機會。