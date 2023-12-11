IDC：Q3企業WLAN市場年減5.2% WiFi 6E是未來重要成長動能

根據研調機構 IDC 最新研究指出，隨著供應商持續清理累積訂單，第三季全球企業無線網路 WLAN 市場年減 5.2%，約減少 25 億美元，明年第一季將維持同樣態勢。不過 IDC 點出，WiFi 6E 將會是 WLAN 市場重要成長動能。

IDC 指出，由於供應鏈以及產品可得性正常化，供應商的累積訂單創下歷史新高，帶動企業無限網路 WLAN 產業在近幾季度高速成長。不過在第三季，全球各地組織大量交付產品，供應商未交訂單也隨之減少，導致成長率下跌，預計明年第一季將維持同樣的態勢。

IDC 網絡基礎架構研究經理 Brandon Butler 表示，第三季供應鏈以及累積訂單發生轉變，影響 WLAN 整體市場。不過 Brandon Butler 特別點出，隨著 WiFi 6E 滲透率持續提高，將帶動 WLAN 市場。

IDC 指出，WiFi 6E 第三季滲透率持續提升，使得 WiFi 的使用範圍擴大至 6GHz 的頻段。WiFi 6E 第三季營收較第二季成長 13%，占無線基地台 (AP) 營收 20.4%，占第三季出貨量 9.6%。AP 營收占比以及出貨量仍以 WiFi 6 最大宗，占 AP 營收 74.8%，出貨量則占 76.6%。其餘部分則是傳統的 WiFi 5。

若從全球企業 WLAN 市場來看，好壞各半。北美部分，美國第三季市場年增 1.2%，加拿大則下滑 3.9%。歐洲市場方面整體下跌，西歐下跌 11.2%，中歐及東歐接下跌 6.7%。亞太地區同樣下滑，中國下滑 24.1%，日本下滑 12.8%。不過拉丁美洲表現亮眼，市場上漲 23.5%，中東及非洲地區也成長 7.5%。

消費領域的 WLAN 方面，第三季年減 13.7%，其中 WiFi 6 營收占比約 57.9%，WiFi 5 則占 32.4%。至於 WiFi 6E，IDC 指出由於 WiFi 6E 在消費領域中仍處於萌芽階段，營收僅占 6.2%。