〈焦點股〉台電強韌電網持續釋單 電纜族群齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 12:23
受惠台電強韌電網持續釋單，加上 4 月開始電價漲，激勵電纜族群今 (8) 日齊揚，華榮 (1608-TW) 漲勢最凌厲，盤中強攻漲停鎖住 33 元，華電 (1603-TW)、大亞 (1609-TW) 以及宏泰 (1612-TW) 皆漲逾半根停板。
華榮今天早盤以 30.3 元開高走高，並在盤中亮燈漲停鎖住 33 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 3 萬張。華電、宏泰以及大亞也同樣開高走高，皆漲逾半根停板，其中大亞成交爆量超過 3 萬張。
市場持續看好台電強韌電網計畫釋單，線纜業有望跟著受益，去年台電釋出超過 400 億訂單，包括 345kV、161kV 超高壓，以及 69kV 高壓等標案，預計在未來 10 年陸續交貨。
其中華榮累積在手訂單達 50 億元，加上裸銅線客戶轉單效應，以及近期銅價回穩，接近去年 1 月以來的最高價位。華榮指出，目前來自台電線纜訂單，主要以 345kV 為主，且今年對於超高壓線纜與裸銅線審慎樂觀。
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