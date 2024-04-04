〈0403強震〉花蓮震災管線受損 台水跨區支援搶修 目標今日全面復水

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-04 19:24

0403 上午 7 時 58 分強震後，造成全台多處停水，一度停水超過 12 萬戶，經濟部長王美花今（4）日前往台水於花蓮市華西路搶修現場，除感謝台水同仁搶修外，也請台水跨區動員搶修能量，目標於今日完成全面復水工作。

台水公司指出，地震發生後，停水戶數一度達到 122,241 戶，台水公司隨即啟動緊急應變機制，並設置前進指揮所，經濟部也請董事長李嘉榮、總經理李丁來前往現場指揮搶修工作，協調所需人力物力。台水於全國各區處立刻成立應變小組，每小時回報修復情況。在跨區支援下，受損最嚴重的花蓮為例，目前已剩 9,914 戶待搶修。

台水表示，由於地震造成水管管線滲漏，台水公司也啟動供水壓力巡查，同時啟動水庫的特別檢查。同時也提供用戶 20 處臨時加水站，以及調派 20 部水車隨時支援因應，也呼籲用戶自主檢查內線漏水，並且隨時通報 1910 專線，或是所建置台水公司供水現況回報系統，讓國人更能了解供水情況。