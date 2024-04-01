廢鋼報價落底反彈 鋼筋買盤連二周進場 豐興開漲盤

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 18:53

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (1) 日開出本周盤價，在美國廢鋼報價落底、日本廢鋼小漲帶動下，鋼筋買盤連二周大舉進場，豐興廢鋼收購價每公噸上漲 200 元、鋼筋基價每公噸上漲 300 元。

國際一周行情來看，日本 2H 廢鋼每公噸上漲 5 美元，來到 370 美元；美國廢鋼持平每公噸 355 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸鐵礦砂 108.8 美元下跌至 97.8 美元。

豐興說明，美國廢鋼收集成本居高不下，且土耳其壓價不成、反倒提價進場採購，低價報價減少；日本廢鋼則因上週電爐業者大賣鋼筋，回補原料態度積極，在美廢報盤減少下轉向採購日廢，間接推升報價上漲。

至於鐵礦砂方面，中國大陸鋼品降價求售壓力導致成品價格持續下跌，鐵礦砂隨鋼品市場再度大跌，市場情緒低迷。

豐興表示，國際廢鋼報價小漲、美國廢鋼頻釋放價格落底訊號，因此帶動國內廢鋼報價走揚；鋼筋方面，原料低檔已至，鋼筋買盤連兩週大舉進場，鋼筋價格落底止跌，並反應原料成本調漲。