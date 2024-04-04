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鉅亨速報

盤後速報 - 卓越(2496)下週(4月11日)除息4.68元，預估參考價71.02元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

卓越(2496-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.68元。

以今日(4月3日)收盤價75.70元計算，預估參考價為71.02元，息值合計為4.68元，股息殖利率6.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

卓越(2496-TW)所屬產業為其他業，主要業務為短期補習班及教育諮詢服務。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 75.70 4.68 6.18% 0.0
2023/04/14 54.0 3.3 6.11% 0.0
2022/06/24 47.9 3.0 6.26% 0.0
2021/07/16 58.8 4.5204 7.69% 0.0
2020/07/23 68.5 1.5156 2.21% 1.0104

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