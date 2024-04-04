盤後速報 - 卓越(2496)下週(4月11日)除息4.68元，預估參考價71.02元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
卓越(2496-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.68元。
以今日(4月3日)收盤價75.70元計算，預估參考價為71.02元，息值合計為4.68元，股息殖利率6.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
卓越(2496-TW)所屬產業為其他業，主要業務為短期補習班及教育諮詢服務。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|75.70
|4.68
|6.18%
|0.0
|2023/04/14
|54.0
|3.3
|6.11%
|0.0
|2022/06/24
|47.9
|3.0
|6.26%
|0.0
|2021/07/16
|58.8
|4.5204
|7.69%
|0.0
|2020/07/23
|68.5
|1.5156
|2.21%
|1.0104
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