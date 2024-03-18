下游買盤觀望 豐興鋼筋基價跌200元加速落底
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-18 19:15
國際廢鋼行情走弱，鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (18) 日開出鋼筋基價每公噸下跌 200 元；豐興表示，鋼筋買盤持續觀望，下游手握訂單待行情止跌再進場補貨，因此，為回應客戶期望及尋求加速鋼筋價格落底止跌，因此本周鋼筋開跌盤。
國際原料過去單周行情來看，日本 2H 廢鋼、美國貨櫃廢鋼每公噸均下跌 5 美元，分別來到每公噸 360 美元及 355 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 116.55 美元下跌至 101 美元。
豐興說明，大陸鋼品成品庫存在需求仍未恢復情況下持續上升，降價求售壓力導致成品價格持續下跌，鐵礦砂隨鋼品市場情緒低迷再度大跌，但鋼廠自發性保價求止跌訊息開始浮現，市場多空拉鋸靜待工地用料恢復提升動能。
廢鋼方面，豐興表示，日本廢鋼受到上週關東標招標下跌，且亞洲成品需求仍弱，導致價格走跌；美國廢鋼受土耳其壓低採購價且亞洲鋼價下跌影響也走弱，但目前報價量減少，釋放價格落底訊號，國內廢鋼本週持續觀察國際行情走勢暫開平盤。
本周豐興廢鋼收購價持平每公噸 1.07 萬元、鋼筋基價每公噸下跌 200 元至 1.92 萬元、型鋼維持平盤 2.67 萬元。
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