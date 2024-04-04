晶片價格反彈 三星Q1營業利潤有望寫六季來最佳

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-04 09:25

分析師預估，三星電子 (005930-KR) 第一季營業利潤有望較去年同期成長近九倍，因半導體價格反彈幫助該公司擺脫獲利低潮期的囧境。

LSRG SmartEstimate 從 27 位分析師得出的平均預期顯示，截至 3 月 31 日的一季，三星營業利潤可望上升至 5.7 兆韓元 (約 42.4 億美元)，高於去年第一季的 6400 億韓元，若成功達標，這將是三星自 2022 年第三季以來的最佳表現。

根據 12 位分析師的平均預期，三星主力業務半導體部門第一季營業利潤估達 7500 億韓元，為過去五季以來首度獲利。

晶片價格已從 2022 年中期開始的低谷反彈。TrendForce 數據顯示，第一季用於科技設備的 DRAM 價格，較上一季上漲約 20%，用於資料儲存的 NAND Flash 價格則上漲 23% 至 28%。

記憶體需求的樂觀前景，包含對人工智慧 (AI) 晶片使用的高頻寬記憶體 (HBM) 的需求，過去 12 個月帶動三星股價上漲 29%。

分析師表示，三星的晶片設計和晶圓代工業務仍處於虧損狀態，但自從經濟陷入低迷後，該公司已收緊對低利潤晶片的供應，與此同時，買家正在進行庫存回補，種種因素幫助公司改善獲利。

根據 12 位分析師的平均預測，三星第一季行動業務營業利潤估約 3.8 兆韓元，略低於一年前的 3.94 韓元。

三星今年初推出搭載 AI 功能的旗艦智慧手機 Galaxy S24，以和高階市場的競爭對手蘋果 (AAPL-US) 競爭。

Eugene Investment & Securities 數據顯示，三星第一季智慧手機出貨量估為 5700 萬部，較上一季成長 8%。平均售價也有望較前一季上漲 30%，達到 340 美元，有助於支撐獲利。