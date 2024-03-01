〈京城銀法說〉雲嘉南本命區人來了、房價漲了 S廊帶效應助吸收存款

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 19:03

有銀行南霸天之稱的京城銀行 (2809-TW) 今 (1) 日舉行法說會，董事長戴誠志指出，雲嘉南是京城銀的本命區，南部半導體 S 廊帶成形，對於公司營運確實有助益，高鐵站可見到人進來了，台南、嘉義房價也起來了，但京城銀定位為區域銀行，主要受惠在活期存款，高科技業鉅額放貸較無承作。

京城銀行總部位於台南，董事長戴誠志指出，台積電 (2330-TW) 設廠效應發酵，吸引許多上、下游廠商前進南部設廠，S 廊帶對於公司貢獻最大的地方在於活存，2023 年活存餘額來到 1524 億元，以南科周邊分行增加較明顯，不過，他認為要看長期，可能要 10、20 年，才會明顯見到效益。

京城銀總經理姜宏亮補充說明，去年小額存款增加很多，光是雲嘉南地區分行就增加 33 億元，像是工業區周邊的小店家、科技人等，存款都持續增加。

姜宏亮進一步指出，在南科外溢效應下，嘉義高鐵站附近的馬條稠工業區、台南七股工業區，都可見到 S 廊帶帶來的變化。舉例來說，台南房價近年上漲快速，善化、新市一坪已經來到 36 萬元，嘉義太保房價也攀升至 28 至 30 萬元，成長相當驚人。