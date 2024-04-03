〈0403強震〉晶圓廠耗材受損 家登、崇越全力協助客戶
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-03 12:41
台灣今 (3) 日在花蓮發生規模 7.2 的強震，晶圓廠也多發生破片、耗材受損等影響，耗材供應商家登 (3680-TW)、崇越 (5434-TW) 皆表示，目前公司都維持正常營運，將全力協助客戶，並儘速提供新品供應。
家登說，公司與旗下企業的辦公區域、廠區生產作業皆正常運行，人員安全也無虞，產能、營運皆不受影響，本月訂單將如期交貨，集團會同步全力配合台灣所有客戶緊急災變處理；業界預期，晶圓廠發生破片時，會需要載具進去裝載，都將進一步增加對載具的需求。
崇越也指出，半導體客戶若有石英部品損傷，崇越關係企業崇越石英將全力配合破損修復並儘速提供新品供應，維持台灣半導體產業鏈運作機能。
由於過去 921 大地震時，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有眾多石英耗材毀損情況發生，當時即由崇越石英緊急供應，更有業者直接派遣貨車前往崇越石英進行拉貨，業界看好，此次地震崇越石英可望再度扮演協助客戶復工的關鍵角色。
崇越石英為崇越與亞洲最大的石英供應商日本信越石英共同合資成立，主要生產半導體製程中佔據關鍵地位的石英產品，包含擴散製程時所需的爐管石英、石英晶舟、石英管、石英坩堝等各式石英製品，在台市占率居冠，其中，在台灣 12 吋晶圓擴散製程市占率達 65%，在先進製程占比更高達 8 成以上。
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