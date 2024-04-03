〈0403強震〉晶圓廠耗材受損 家登、崇越全力協助客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-03 12:41

家登說，公司與旗下企業的辦公區域、廠區生產作業皆正常運行，人員安全也無虞，產能、營運皆不受影響，本月訂單將如期交貨，集團會同步全力配合台灣所有客戶緊急災變處理；業界預期，晶圓廠發生破片時，會需要載具進去裝載，都將進一步增加對載具的需求。

崇越也指出，半導體客戶若有石英部品損傷，崇越關係企業崇越石英將全力配合破損修復並儘速提供新品供應，維持台灣半導體產業鏈運作機能。