〈0403強震〉公股銀行、保險緊急啟動受災戶復建貸款、快速理賠等措施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-03 17:18

財政部今 (3）日下午表示，針對花蓮地區發生芮氏地震規模達到 7 級以上強震，造成損失，為積極協助受災情影響之企業或個人，財政部督請 8 家公股銀行對於受災情影響之客戶，提供緩繳本息或展延借款期限等協助措施。目前已有彰銀、臺企銀及兆豐保險等公股行庫即時推出因應措施。

另為協助受災保戶即時取得理賠，兆豐產險及華南產險均已於花蓮成立理賠服務中心，企業或民眾如有需求，可直接洽各公股銀行及公股產險公司諮詢。

彰銀協助地震受災戶復建貸款及保險理賠協助 個人最高申貸 200 萬元

彰化銀行為協助 0403 花蓮 7 級地震受災民眾儘速完成災後復原，受災之企業或個人可持地方主管機關出具之受災證明或經彰銀實地勘察屬實者，均可於受災日起 3 個月內向彰銀往來分行或全國鄰近分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施。

彰銀表示，此次重建貸款個人部分申貸金額最高新臺幣 200 萬元，企業部分將視受災戶財損情況及復原或重建所需資金核貸，受災戶如於彰銀有投保相關產物保險者，可洽投保分行或電洽專屬窗口 (02-25362951 轉分機 2635 劉先生及 2636 林先生) 協助辦理相關理賠事宜。

臺灣企銀緊急啟動「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」9 成信保

臺灣企銀關心全臺受災戶受災情況，第一時間啟動跨部門關懷專案，掌握受災戶名單，並責成當地分行主動拜訪關心，儘快提供受災戶必要協助。同時推動地震災害金融應變措施「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，馳援中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求，該 2 項專案貸款與信保基金合作提供最高 9 成之信用保證，送保期間免計收保證手續費，該行亦協助受災企業戶向政府申請貸款利息補貼，另對既有貸款有展延需求的客戶亦可向該行提出申請，減輕企業災害受損負擔。

除提供企業災害復舊資金活水外，臺灣企銀提供民眾購置耐久性消費財產貸款，並可視民眾住宅毀損情形提供災後住宅重置、修繕貸款等受災戶融資服務。另針對受災戶信用卡遺失及既有貸款展延等需求，該行亦提供信用卡掛失免手續費，有債務展延需求，可向該行申請本息寬限期 6 個月，以具體行動提供受災戶必要協助。

臺灣企銀清明連假四天假日服務不中斷，針對這次地震災害持續提供保險理賠及信用卡掛失等服務，受災戶可洽該行客服中心諮詢及申請，另有因地震等天然災害受到損失者，可先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關等申請核發受災證明，並於受災日起 1 年內，皆可於該行官方網站線上預約專人諮詢或全臺 125 家營業單位據點提出融資及既有貸款展延等申請。

兆豐保險啟動緊急關懷機制連假不打烊 地震險快速理賠住宿費 20 萬元

兆豐保險已在強震後第一時間啟動關懷機制，並已在花蓮分公司 1 樓成立災區理賠服務中心，每天上午 9 點到下午 6 點期間提供保戶理賠相關服務 (連假不打烊)，保戶如有任何保險理賠等相關需求，可撥打 0800-053-588，或與本公司全國各營業據點聯繫。