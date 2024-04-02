台股創20466點新高外資買超71億 2天掃貨這檔ETF 15萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 18:39

台股今 (2) 日上漲 244 點收 20466 點創歷史新高，外資買超 71 億元，繼昨日大買群益投資級金融債 (00724B) 近 10 萬張後，今日續加碼 5.45 萬張，但外資調節最多的也是 ETF，賣超前十名中 ETF 就佔 8 檔，大砍 00929 近 11.37 萬張最多。

三大法人今日合計買超 105.08 億元，外資回頭買超 71.05 億元、自營商賣超 16.89 億元，呈現連 4 賣、投信買超 50.91 億元。而外資台指期也由空翻多，淨多單增加 6901 口，未平倉從淨空單轉為淨多單 3312 口。

外資買超最多的個股則是中工 2.78 萬張，也買超關係企業中石化 5990 張，其餘多集中在電子指標，包括廣達 1.62 萬張、聯電 1.37 萬張、鴻海 1.36 萬張、台積電 1.15 萬張、還有群創 6457 張、緯創 6399 張；另有中鋼 7307 張。

外資買超 ETF 除了 00724B 最多外，還買超中信上游半導體 1.9 萬張、群益台灣精選高息 (00919)1.33 萬張、國泰費城半導體 (00830)6842 張等；金融股則以元大金 6330 張、臺企銀 6039 張較多。

外資今日也大舉調節 ETF，除了復華臺灣科技優息 (00929)，還有國泰 10Y + 金融債 (00933B)4.54 萬張、元大臺灣價值高息 (00940)3.37 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00973B)3.18 萬張、國泰 20 年美債 (00687B)2.12 萬張。

其餘還有元大投資級公司債 (00720B) 近 1.8 萬張、元大美債 20 正 2(00680L)、元大美債 20 年 (00679B) 各逾 1.5 萬張、統一美債 20 年 (00931B)1.2 萬張、元大滬深正 2(00637L)1.09 萬張、元大高股息 (0056)7863 張。