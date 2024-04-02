鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至21.05元，預估目標價為325元
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.53元下修至21.05元，其中最高估值23.75元，最低估值15.92元，預估目標價為325元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|23.75(23.75)
|27.49
|最低值
|15.92(15.92)
|18.46
|平均值
|20.75(21.04)
|23.78
|中位數
|21.05(21.53)
|24.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|149,557,000
|168,313,000
|最低值
|129,570,000
|142,251,000
|平均值
|135,841,540
|150,102,700
|中位數
|133,536,000
|144,923,400
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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