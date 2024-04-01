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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 22:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元下修至0.05元，其中最高估值2.25元，最低估值-1.04元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 2.25(2.25) 7.35
最低值 -1.04(-0.42) -0.22
平均值 0.32(0.46) 3.24
中位數 0.05(0.07) 2.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 1,638,000 2,679,000
最低值 1,282,000 1,309,000
平均值 1,443,510 2,013,570
中位數 1,420,000 2,151,850

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.31 3.61 3.71 6.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		 1,056,038 2,380,885 1,872,703 2,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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