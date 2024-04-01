鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元下修至0.05元，其中最高估值2.25元，最低估值-1.04元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.25(2.25)
|7.35
|最低值
|-1.04(-0.42)
|-0.22
|平均值
|0.32(0.46)
|3.24
|中位數
|0.05(0.07)
|2.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|1,638,000
|2,679,000
|最低值
|1,282,000
|1,309,000
|平均值
|1,443,510
|2,013,570
|中位數
|1,420,000
|2,151,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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