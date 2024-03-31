鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至21.71元，預估目標價為320元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.41元上修至21.71元，其中最高估值23.75元，最低估值15.92元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|23.75(23.75)
|27.49
|最低值
|15.92(15.92)
|18.46
|平均值
|21.08(21.03)
|24.4
|中位數
|21.71(21.41)
|27.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|134,804,000
|147,370,000
|最低值
|129,570,000
|142,251,000
|平均值
|132,412,680
|144,032,600
|中位數
|132,638,360
|142,476,810
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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