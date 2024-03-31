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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至21.71元，預估目標價為320元

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.41元上修至21.71元，其中最高估值23.75元，最低估值15.92元，預估目標價為320元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 23.75(23.75) 27.49
最低值 15.92(15.92) 18.46
平均值 21.08(21.03) 24.4
中位數 21.71(21.41) 27.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 134,804,000 147,370,000
最低值 129,570,000 142,251,000
平均值 132,412,680 144,032,600
中位數 132,638,360 142,476,810

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 32.6 13.91 12.13 13.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 108,228,533 96,556,646 84,091,485 81,506,216

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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