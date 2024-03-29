樺漢每股擬配息11.41元 配發率6成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-29 20:53
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 去年每股純益 19.01 元，今 (29) 日公告，每股擬配息 11.41 元，配發率 6 成，若以今日收盤價 375 元計算，殖利率約 3%；樺漢將於 4 月 1 日召開法說。
而元大台灣價值高息 (00940-TW) 今日公告 50 檔成分股，樺漢也入列，樺漢今日股價最高衝上 376 元，創新天價，收盤仍漲逾 7%、收 375 元，其中，投信單日大買 4449 張、連二日買超共 6217 張。
樺漢去年營收 1216.41 億元，年增 12.4%、毛利率 19.4%，年增 1.28 個百分點；營益率 4.28%，年增 1.43 個百分點。稅後純益 22.6 億元，年減 34.5%，主要是受到前年 Kontron AG 處分歐洲 IT 服務業務，墊高比較基期影響。
若排除停業部門相關損益，樺漢去年稅後純益約 22.4 億元，較 2022 年的 12.9 億元，年增 73.2%；此外，樺漢去年第四季業外認列匯兌損失影響 1.94 億元，影響每股純益約 1.63 元。
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