樺漢每股擬配息11.41元 配發率6成

而元大台灣價值高息 (00940-TW) 今日公告 50 檔成分股，樺漢也入列，樺漢今日股價最高衝上 376 元，創新天價，收盤仍漲逾 7%、收 375 元，其中，投信單日大買 4449 張、連二日買超共 6217 張。