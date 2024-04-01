遠東醫電攜手台北榮總簽署MOU 布局東南亞市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-01 16:45

遠東醫電今 (1) 日宣布，攜手台北榮總醫院在越南河內簽署合作意向書 (MOU)，針對短期至長期的商務旅客、銀髮族旅客和慢性病患者，如在越南等海外地區面臨醫療需求，能透過遠東醫電的「旅遊 e 指通」與北榮在海外合作的醫療院所聯繫，獲得醫療保障服務。

遠東醫電表示，此次攜手北榮將戰線拉到越南，雙方在 3 月 30 日在河內完成簽署 MOU，將台灣智慧醫療能量及平台整合服務推至越南。其中遠東醫電提供的「旅遊 e 指通」(TravelSIMcare) 服務，將推廣應用於北榮在越南的合作醫療院所，未來台灣民眾前往越南，就能獲得醫療保障服務，確保旅遊過程更安心。

遠東醫電說明，「旅遊 e 指通」內建線上掛號預約、即時通訊軟體、批價、自動給藥機、AI HUB、會員管理平台、線上付款，同時連結各國醫療院所。當民眾在海外有醫療需求時，就能即時與醫療院所聯繫，得到適當的醫療處置。