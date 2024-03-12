強強聯手 帆宣與佳世達合資成立新公司 進軍智慧醫療

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-12 17:45

帆宣 (6196-TW) 今 (12) 日宣布與佳世達 (2352-TW) 成立合資公司「達宣智慧股份有限公司」，其中，帆宣持有 51% 股權，佳世達則持 49%，期望整合兩家公司在智慧醫院、AI 智慧醫療與尖端醫療設備等領域的專業知識，同時發揮帆宣在半導體及系統整合實力，攜手擴大智慧醫療版圖。

達宣智慧實收資本額新台幣 6000 萬元，核心團隊共 20 人，主要提供精準且高效完整的智慧醫療解決方案，以滿足市場醫療需求，同時提升民眾的醫療滿意度與健康預診狀況，未來將以台灣為起點，積極拓展國際市場，尤其是東南亞市場。

帆宣董事長暨達宣智慧董事長高新明表示，此次由兩家公司攜手合作，優勢互補、各自貢獻所長，以台灣為發展起點，擁抱全球市場，將為醫療產業帶來更多創新和可能性。公司不僅注重技術整合，也加強行銷業務推廣的投入，目標成為全球智慧醫療領域的引領者。

達宣智慧將致力推動智慧醫療和智慧城市領域的創新發展，集結帆宣和佳世達兩家公司的技術與產品資源，跨足自動化、行動化、硬體、軟體與人工智慧，同時共享市場經驗和客戶關係。

另外，高新明同時也是台灣智慧城市發展協會理事長，也將於 3 月 21 日在台北智慧城市展論壇中，邀請明基佳世達集團董事長陳其宏演講，以資通訊產業業者中在智慧醫療耕耘最深、最廣的角度，分享佳世達在智慧醫療領域的新願景和布局。

陳其宏表示，明基佳世達以集團資源平台為核心，號召合作夥伴共組聯合艦隊，而醫療在高附加價值事業中持續維持穩健成長。與帆宣的共同合作將進一步強化整合實力和國際市場，為台灣醫療產業帶來更多與國際連結的機會。