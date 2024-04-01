〈財委會質詢〉召委請託金管會邀壽險業餐敘 7家業者曝光

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 12:42

媒體報導，立法院財委會召委之一的國民黨立委羅明才請託金管會保險局邀請壽險業者與國民黨、民眾黨立委餐敘，遭質疑觀感不佳，保險局長施瓊華今 (1) 日於立院財委會備詢時表示，有國泰、南山等 7 家壽險業者參與，並無新光，過程單純交流、認識新進委員，未談及業務、法令相關問題；主委黃天牧強調，主要是應召委要求，未來會參酌各界意見，做法更加周延。

根據《自由時報》報導，羅明才於 3 月 21 日委請保險局代邀 6 家壽險公司董事長與國民黨、民眾黨立委於 3 月 26 日在立法院附近餐廳餐敘，保險局長施瓊華也有到場。

黃天牧今天前往立法院財委會業務報告，並備質詢，他表示，保險局長有告知他此事，針對餐敘目的，主要是召委希望新進委員能夠了解壽險業的狀況，未來金管會將參酌各位立委意見，未來作法會更加周延處理。

對於民進黨李坤城關切該議題，施瓊華回應，當天才得知餐敘並無邀請民進黨立委，現場僅有國民黨及民進黨立委參加。

李坤城問及有幾家壽險業者參加餐敘，施瓊華說明，有幾家沒空參加，當天共有 7 家業者參與，包括國泰、南山、全球、三商、富邦、遠雄及宏泰，但並無新光，她強調，過程純粹交流、認識新進委員。

施瓊華說，餐敘過程約 2 小時，並未提及資本適足率等議題；黃天牧補充說明，站在金管會立場，對於召委要求安排與新進立委會面，會盡量去處理，但如果大家對此舉有不同意見，會做更周延的處理。