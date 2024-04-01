小米SU7上市首周末爆棚 門市客流近萬 試駕排到凌晨3點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-01 10:00

「試駕到凌晨 3 點結束，4 點下班，6 點到家睡覺，9 點又要開始上班。從發布會到現在，每天只能睡兩小時。」

據《澎湃新聞》報導，3 月 30 日，SU7 上市首周末，上海小米汽車門市店長透露了最近的「日程表」。

幾乎上海各大小米汽車門市都擠滿了人，排起長龍，有店員坦言，試駕排到凌晨 2、3 點是常態，「從來沒見過這麼多人」。

在靜安區大悅城門市，已經裡三層外三層排滿了圍觀人群，店長手舉喇叭，要求每一位試駕顧客排隊，「已經連著五天沒睡好覺了」。

「昨天（3 月 29 日）現場下單（付定金）人數達到 800 人，今天已經超過 1,000 人。」他指著手機的訂單頁面介紹，「這兩天每天的客流都達到 6,000 人～10,000 人。」由於排隊顧客過於擁擠，門市人員還向顧客發放礦泉水。

「今天店內人爆滿，從中午到晚上 1 刻都沒有閒過。如果要看車，周末就得早點來，從中午開始排隊到進店，預計需要兩個小時左右。」浦東新區世紀滙汽車門市工作人員也表示。

由於體驗過於火爆，多家門市工作人員說，支付完定金的用戶，能現場「插隊」優先試駕，沒有付定金的用戶，要試駕可能得等兩周。

小米純電動車 SU7 在 3 月 28 日晚間正式上市，小米 (01810-HK) 創辦人雷軍揭曉價格，人民幣 21.59 萬元至 29.99 萬元，28 日晚間 10 點開放訂購。

小米汽車官方大定數據顯示，SU7 上市 4 分鐘破 1 萬，7 分鐘破 2 萬，27 分鐘破 5 萬。在上市 24 小時後，雷軍在官方微博宣布，SU7 上市一天後，大定數量突破了 88,898 輛。

值得注意的是，門市現場的顧客以年輕人居多，不少大學生也在門市觀摩和試駕，還有陪同年輕人來湊熱鬧的中年人。

儘管現場十分火爆，多位消費者坦言，主要是圍觀一下，暫時不考慮購買。

「現在暫時還不想入手，因為覺得還會再降一波價格。」一位消費者表示，「現在 20 萬元～30 萬元價格段可以選擇的汽車類型很多，可能過幾個月就會有價格更低的產品，科技類的產品更新換代速度很快。」