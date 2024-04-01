炸裂！用火箭送快遞不是夢？淘寶與這家公司聯手 展開試驗

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-01 15:00

北京箭元科技公司上周六（30 日）宣布，計劃與電商巨頭淘寶聯手，展開運用可重複使用火箭技術運送快遞包裹的探索試驗。

據《證券時報》報導，箭元科技說，如果這項計畫進展順利，未來消費者在淘寶下單後，有望在全球範圍內實現淘寶快遞「小時達」。

目前「箭元淘寶小時達試驗室」正緊鑼密鼓展開火箭貨運試驗的準備工作。需要說明的是，以現有的技術和能力，短期內箭元科技要實現目標並不容易。

箭元科技的火箭快遞探索，是基於自主研發的「元行者一號」中大型不鏽鋼可複用液體運載火箭。火箭是不鏽鋼箭體，採用工業化製造技術和創新的海上回收技術，有效降低研製風險、縮短研發周期。

箭元科技已於 2023 年完成「元行者一號」全尺寸驗證型火箭的靜態點火試驗與海上落水回收試驗，實現了中國中大型不鏽鋼液體火箭海上回收技術的重大突破。

箭元科技計劃於近期展開首次海上濺落回收飛行試驗，並進行首次火箭送快遞的測試，象徵中國實現火箭「陸地快遞」運輸已具備技術可行性。

目前「元行者一號」驗證型火箭的頭段部設置了火箭快遞貨運艙，體積達 120 立方公尺，運載能力可達 10 噸。箭體直徑 4.2 公尺，不僅能運送大量「中小件」快遞，還可運送普通轎車、小型貨車等大件貨物。

箭元科技成立於 2019 年，是中國首個採用「不鏽鋼箭體 + 液氧甲烷」方案，開發可回收全複用中大型運載火箭的民營企業。

天眼查的資料顯示，箭元科技實控人、董事長為魏一。

魏一曾表示，中國商業航天目前的主要瓶頸在於火箭產業鏈還不成熟。他認為，目前中國商業火箭的產量和發射量較少。同型號火箭每年發射量要達到 10 發以上，火箭才能批量化生產，才能讓商業航天產生規模化效應。

從民營火箭企業來看，SpaceX 的「星艦」（starship）錨定「不鏽鋼 + 液氧甲烷」技術路線，是目前全球範圍內實現平民化、航班化太空運輸的最優解決方案。

淘寶牽手箭元科技的背後，是中國民營火箭產業的蓬勃發展。