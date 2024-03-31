鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為171.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.44元上修至10.7元，其中最高估值13.38元，最低估值9.72元，預估目標價為171.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.38(13.38)
|12.59
|最低值
|9.72(9.72)
|9.9
|平均值
|10.94(10.86)
|11.25
|中位數
|10.7(10.44)
|11.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|70,654,000
|77,528,000
|最低值
|68,915,000
|77,070,000
|平均值
|69,428,500
|77,299,000
|中位數
|69,249,000
|77,299,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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