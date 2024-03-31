鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為20元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.23元下修至-0.3元，其中最高估值0.95元，最低估值-1.41元，預估目標價為20元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|0.95(0.95)
|0.98
|最低值
|-1.41(-1.41)
|0.25
|平均值
|-0.29(-0.26)
|0.61
|中位數
|-0.3(-0.23)
|0.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|241,606,000
|255,845,000
|最低值
|220,330,000
|227,857,000
|平均值
|229,541,500
|240,993,450
|中位數
|227,791,000
|239,278,350
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.01
|-2.76
|5.53
|0.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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