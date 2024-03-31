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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為20元

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.23元下修至-0.3元，其中最高估值0.95元，最低估值-1.41元，預估目標價為20元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 0.95(0.95) 0.98
最低值 -1.41(-1.41) 0.25
平均值 -0.29(-0.26) 0.61
中位數 -0.3(-0.23) 0.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 241,606,000 255,845,000
最低值 220,330,000 227,857,000
平均值 229,541,500 240,993,450
中位數 227,791,000 239,278,350

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.01 -2.76 5.53 0.17
營業收入
(單位：新台幣千元)		 211,740,557 223,715,758 350,076,690 269,911,051

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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