盤後速報 - 中磊(5388)下週(3月29日)除息5元，預估參考價144.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
中磊(5388-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(3月22日)收盤價149.00元計算，預估參考價為144.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
中磊(5388-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線網路產品。無線網路產品。其他。近5日股價上漲7.3%，集中市場加權指數上漲1.31%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|149.00
|4.99991
|3.36%
|0.0
|2023/04/13
|94.3
|4.5
|4.77%
|0.0
|2022/04/07
|81.0
|2.4
|2.96%
|0.0
|2021/07/16
|69.2
|2.6
|3.76%
|0.0
|2020/07/09
|86.2
|3.0243
|3.51%
|0.0
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