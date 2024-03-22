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鉅亨速報

盤後速報 - 中磊(5388)下週(3月29日)除息5元，預估參考價144.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

中磊(5388-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(3月22日)收盤價149.00元計算，預估參考價為144.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

中磊(5388-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線網路產品。無線網路產品。其他。近5日股價上漲7.3%，集中市場加權指數上漲1.31%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 149.00 4.99991 3.36% 0.0
2023/04/13 94.3 4.5 4.77% 0.0
2022/04/07 81.0 2.4 2.96% 0.0
2021/07/16 69.2 2.6 3.76% 0.0
2020/07/09 86.2 3.0243 3.51% 0.0

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