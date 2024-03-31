鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至40.36元，預估目標價為663元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.67元上修至40.36元，其中最高估值45.63元，最低估值21.03元，預估目標價為663元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|45.63(45.63)
|60.35
|最低值
|21.03(21.03)
|22.6
|平均值
|36.05(36.05)
|43.45
|中位數
|40.36(40.36)
|43.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|74,938,000
|93,653,310
|最低值
|59,591,210
|64,564,640
|平均值
|69,499,740
|78,782,930
|中位數
|69,992,000
|76,050,240
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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