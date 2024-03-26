華城，中興電，士電還可以追嗎？上緯投控迎接三根漲停，下一檔接棒股就是「它」

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 18:00

台積電領軍，台股最高來到 20397 點再創新高，多方趨勢不用預設高點，這一波行情，很多人認為 18000 點，19000 點，20000 點是壓力，結果呢？預設高點讓自己不敢進場，就錯失了大行情，因此多方趨勢就是持續偏多思考偏多操作，只是資金會輪動，不要追均線乖離率過大或者本益比過高的個股，就能夠有效控制風險，增加獲利。

大華國際投顧蘇建豐指出，資金聚焦重電族群，華城 (1519-TW)，今年股價從 327 元漲到 827 元，大漲 1.5 倍，今年預估獲利 16.5 元，本益比高達 50 倍，中興電 (1513-TW)，今年股價從 116.5 元漲到 199.5 元，大漲 71%，今年預估獲利 7.6 元，本益比 26 倍，士電 (1503-TW)，今年股價從 118.5 元漲到 324.5 元，大漲 1.7 倍，今年預估獲利 5.7 元，本益比高達 56 倍，雖然產業趨勢向上，但是本益比偏高，股價相對偏貴，這邊不建議投資朋友過度追價。

風電族群就相對落後，政府綠電政策之下，風電訂單很滿，蘇建豐上週 3/21 分析，風電會接棒重電，直接推薦上緯投控 (3708-TW) 先轉強站回月線，股價 109 元，今天最高來到 136.5 元，短短四天大漲 25%，今年預估獲利 13 元左右，本益比 10.5 倍，往 20 倍靠攏，股價就上看 260 元，投資朋友可以持續留意，掌握資金輪動，佈局低檔轉強的優質股就可以大獲利，還可以關注大亞(1609-TW)，世紀鋼(9958-TW)。

散熱，全面起漲之後，蘇建豐提醒投資朋友，奇鋐 (3017-TW) 股價最高來到 677 元，雙鴻 (3324-TW) 股價最高來到 745 元，依照今年獲利來看，奇鋐 EPS 預估 18~22 元，本益比拉高到 34 倍，雙鴻 EPS 預估 20~25 元，本益比拉高到 32 倍，股價都不算便宜。

蘇建豐上週推薦本益比較低的一詮 (2486-TW) 和高力(8996-TW)，一詮果然出現攻擊，從 50 元漲到 65.2 元，上漲 + 30%，今年預估獲利 3~5 元，本益比 16 倍左右，還有上漲空間；高力從 290 元漲到 401 元，上漲 + 38%，有機會挑戰前高 447 元，反觀奇鋐和雙鴻這幾天是呈現下跌，掌握操作節奏非常重要，投資朋友一定要留意。

蘇建豐表示，輝達 GTC 大會公開 B200 和 GB200 以及 Blackwell 平台，超高效能之下，需要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷技術，CoWoS 供不應求，將會持續帶動設備廠營運表現，弘塑 (3131-TW)，辛耘(3583-TW) 股價整理後轉強，不過大多數設備股在一波急漲之後，本益比都拉高到 20 倍以上，這時候反而要去留意股價還未大幅度上漲而且本益比較低的設備股，例如，擎邦(6122-TW)，大而化之 3XXX， CoWoS 飆股 6XXX，本益比都 12 倍左右，後續就會吸引資金進駐。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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