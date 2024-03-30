美國再修出口限制 提高中國取得AI晶片難度

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-30 16:08

美國政府周五（29 日）修訂五個月前制定的出口限制，以提高中國取得美國人工智慧（AI）晶片 、晶片製造工具的難度。

美國商務部工業與安全局（BIS）發布「實施額外出口管制」的新規，刪除和修訂了部分關於美國、澳門等地對華銷售半導體產品的限制措施，包括對澳門和「D:5」國家組（「D:5」組包括中國）將採取「推定拒絕政策」，並且美國對中國出口的 AI 半導體產品將採取「逐案審查」（case-by-case review）政策規則，包括技術級別、客戶身份、合規計畫等資料全面審核。

據《路透》報導，美國商務部指出，正在進行說明和修訂。舉例來說，美方釐清，對向中國出口晶片的限制，也適用於內含這些晶片的筆記型電腦。新規長達 166 頁，將於 4 月 4 日生效。

過去一段時間，美國政府不斷加強對華半導體、AI 晶片等領域的出口管制。

2022 年 8 月 9 日，美國總統拜登簽署總額高達 2,800 億美元的《晶片和科學法案》，通過 527 億美元的巨額產業補貼和遏制競爭的條款，推動晶片製造重返美國本土。

該法案禁止獲得補貼的美國及其盟友夥伴的企業在中國和其他關切的國家新建或擴大先進製程晶片廠。

2022 年 10 月、2023 年 10 月，美國商務部工業和安全局連續兩次提出對中國先進半導體和運算設備的出口管制，輝達 (NVDA-US) 、超微 (AMD-US) 、英特爾 (INTC-US) 多款 GPU 和 AI 晶片產品已不能再出口到中國，就連高階遊戲顯卡 RTX 4090 都受到限制。

2023 年 12 月，美國商務部工業和安全局宣布啟動對成熟製程節點的半導體供應鏈展開調查，劍指中國半導體產業。