馬斯克痛批民主黨「引進選民」 美國需要「紅色浪潮」

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 09:00

美國政治新聞網站《Politico》上周披露，一個月前，白宮公開表示考慮要採取一系列行政措施遏制南部邊境非法移民，但白宮沒有發表任何聲明。現在，一直與拜登政府就這些措施進行接觸的移民倡導者表示，這些舉措似乎不再迫在眉睫。

三名熟悉政府計畫的消息人士透露，拜登政府官員正在研究是否為一群長期居住在美國的無證移民，提出類似歐巴馬政府在 2012 年推出的「童年入境者暫緩遣返」措施。

政府官員提出的一個想法是：對那些在美國生活了 10 年以上、有公民或居民親屬的人，提供取消遣返計畫的機會。如果符合特定要求且移民法官批准取消遣返，移民人員就能取得綠卡。

馬斯克上周四在 X 平台上轉發相關消息時表示：「民主黨的目標是引進選民」。

馬斯克上周一也曾說：「幾年前我是 100% 支持民主黨。現在，我覺得我國需要一股『紅色浪潮』，否則美國就完了。」在美國，紅色代表共和黨，藍色代表民主黨。

美國民調機構 Pew 研究中心的一項研究發現，約三分之二非法移民已經在美國居住了十多年。如果只計算 2021 年在美國境內的移民，拜登政府上述計畫可能會讓約 600 萬人獲得永久居民身分。