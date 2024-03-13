樺漢小金雞樺康智雲大啖建築減碳商機 訂單滿手今年營收拚續翻倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-13 20:11

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 轉投資樺康智雲鎖定智慧城市、淨零碳排商機，運用 AI 數位雙生技術、協助建築物節能減碳，打造智慧建築管理平台，樺康智雲表示，目前訂單滿手，今年業績可望延續去年倍增態勢。

樺康智雲董事長林建志指出，智慧建築平台陸續打入 Google、晶圓代工龍頭等指標大廠，今年則有金控、IC 設計公司及大型資產公司等企業客戶訂單強勁，公部門案子也有增加，「被訂單追著跑、全年都是旺季」。

林建志進一步指出，在淨零碳排趨勢明確下，預計未來 5 年訂單都會不錯，每年都可以維持成長態勢，後續也會隨樺漢集團出海搶攻東南亞、歐美等海外市場，樺康智雲目標在 2026、2027 年 IPO。

樺康智雲運用 AI 數位雙生技術、協助建築物節能減碳，並打造建築碳管理平台，成為建築業發展的關鍵推動力，這項技術結合現實建築物與虛擬能源模型，幫助營建業者與各大企業取得各項減碳效益評估，以利減碳策略擬定，並可助力業主取得最新 2024 智慧建築標章，實現淨零城市的目標。

樺康智雲表示，AI 數位雙生技術的一大優勢在於透過建立的建築能源模型，可以快速的模擬整棟大樓的運轉狀況，相比以往需耗費一年蒐集建物資訊，大大的節省時間，透過將建築導入數位雙生模擬驗算技術的智慧雙生整合平台，來優化建築運營並預測維運風險。