〈貴金屬盤後〉2000美元成最新下限！避險需求、市場押注降息 黃金創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-03-29 06:59

在美國降息預期和強勁的避險需求推動下，黃金周四 (28 日) 價格創下歷史新高，且創下 3 年多來最棒的單月表現。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.2% ，收每盎司 2238.4 美元。

黃金現貨價格上漲 1.22% ，報每盎司 2220.8569 美元，本月上漲 9%，創 2020 年 7 月以來最高單月漲幅，且連續第二季上漲。周四早盤黃金觸及每盎司 2225.09 美元的歷史新高。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，市場在假期前整理倉位，且月底和季度末的交易活動增加，這提振了金價。

Ghali 補充道，若市場開始預期美國聯準會 (Fed) 將加深降息循環，黃金價格可能進一步上漲，且有可能守住高點，「但我們確實看到短期內出現買盤枯竭的跡象」。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，由於全球地緣政治緊張局勢仍然存在，黃金價格仍在上漲，促使投資者轉向黃金作為中性儲備資產。

Millman 補充，通膨雖然有比決策者預期更火熱的跡象，但這並不能解釋目前黃金的高估值。

市場目前聚焦周五將公布的美國 2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE)。1 月 PCE 上升 0.3%。PCE 數據可能有助於投資者衡量 Fed 的政策立場。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。

MKS PAMP 報告寫道：「黃金的新高下限是每盎司 2000 美元，這象徵新的宏觀制度──各國央行正在容忍更高更久的通膨。」

其他金屬交易

鉑金上漲 1.49%，至 907.0491 美元。

鈀金上漲 3.19% 至 1014.6951 美元。

現貨白銀上漲 0.82%，至每盎司 24.8684 美元。