傳統淡季照樣繳出好成績 美日台股市歷年Q2漲幅5%起跳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 12:57
時序即將進入第二季，被市場認為是傳統淡季，不過，保德信指出，統計近 5 年來全球主要指數在第二季的表現，仍有不少市場能繳出相對優異的報酬率，且撇除波動較大、與資源高度連動的市場後，包括美國、日本、德國、台灣皆榜上有名，第二季指數平均漲幅可達 5% 以上，其中，與台股高度連動的那斯達克與費城半導體指數，歷年第二季漲勢皆超過 6%。
PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年第二季全球市場在聯準會釋出降息三碼的訊息，以及 AI 題材持續推升股價之下，有望持續上演多頭行情，加上根據歷年統計，全球主要指數中的美股、日本、德國、台灣等市場，第二季往往有表現空間，預料今年市場將重返基本面，包括產業趨勢發展及企業獲利能力。
事實上，從全球領頭的美股企業獲利來看，確實沒有讓人失望，彭子芸指出，根據 Factset 最新數據顯示，預估今年 S&P 500 企業獲利可望逐季走高，全年將成長 10.9%，其中，科技、通訊服務、醫療保健等的企業獲利動能最佳，可望成長超過 15%，優於整體 S&P 500 指數。
彭子芸認為，聯準會釋出正向經濟預期、鴿派貨幣方向論調，以及微幅上調就業市場強韌度與通膨環境，推升近期美股三大指數皆再刷歷史新高，顯示市場對未來經濟穩定擴張和通膨環境受控的高度期待。
再者，AI 趨勢浪潮逐步擴大至各產業，將有助於降低企業成本，同時擴大產能並強化企業獲利空間，尤其輝達 GTC 大會中宣佈新一代 AI 晶片架構 Blackwell 的 GB200 問世，預期將再次為科技上游產業帶來需求動能，進而衍生至相關產業的企業獲利潛力。
看好美股今年的表現潛力，彭子芸建議，投資人不妨趁著股價拉回時，聚焦布局能受惠於 AI 趨勢與降息利多的成長型類股與產業龍頭，包括趨勢科技、通訊、非核心消費，以及兼具成長與價值題材的醫療產業，預料這四大主題將成為帶動美股整體動能的產業核心主軸。
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