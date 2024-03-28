傳統淡季照樣繳出好成績 美日台股市歷年Q2漲幅5%起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 12:57

時序即將進入第二季，被市場認為是傳統淡季，不過，保德信指出，統計近 5 年來全球主要指數在第二季的表現，仍有不少市場能繳出相對優異的報酬率，且撇除波動較大、與資源高度連動的市場後，包括美國、日本、德國、台灣皆榜上有名，第二季指數平均漲幅可達 5% 以上，其中，與台股高度連動的那斯達克與費城半導體指數，歷年第二季漲勢皆超過 6%。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年第二季全球市場在聯準會釋出降息三碼的訊息，以及 AI 題材持續推升股價之下，有望持續上演多頭行情，加上根據歷年統計，全球主要指數中的美股、日本、德國、台灣等市場，第二季往往有表現空間，預料今年市場將重返基本面，包括產業趨勢發展及企業獲利能力。

彭子芸認為，聯準會釋出正向經濟預期、鴿派貨幣方向論調，以及微幅上調就業市場強韌度與通膨環境，推升近期美股三大指數皆再刷歷史新高，顯示市場對未來經濟穩定擴張和通膨環境受控的高度期待。

再者，AI 趨勢浪潮逐步擴大至各產業，將有助於降低企業成本，同時擴大產能並強化企業獲利空間，尤其輝達 GTC 大會中宣佈新一代 AI 晶片架構 Blackwell 的 GB200 問世，預期將再次為科技上游產業帶來需求動能，進而衍生至相關產業的企業獲利潛力。