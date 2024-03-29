青年節青貧族哀嘆 39%財務赤字 零存族達6年新高 近5成有學貸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 09:26

台灣真的存在「青貧族」嗎？不少年輕人屬於「窮忙世代」？根據 yes123 求職網「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」發現， 其中 39.2% 出現財務赤字，「零存族」比例達 6 年新高，合計有七成三 (73.3%) 的青年勞工透露，目前是有負債的狀態，而負債原因中最高比例是學貸。

調查顯示，39 歲 (含) 以下的勞工衡量目前每月財務狀況，其中 37.4% 屬於「收支平衡」；還有 23.4% 屬於「收入大於支出」，剩下的 39.2% 屬於「出現財務赤字」，比例高於去年的 38.1%，以及前年的 36.3%，呈現連六年惡化困境。

現階段個人名下的總存款，平均還有 13.6 萬元，回升到與 2020 年相同的水準。其中甚至有 23.2% 表示，自己是「沒有存款 (0 元)」，「零存族」比例又破紀錄，高於去年的 22.1%，以及前年的 20.3%。

雪上加霜的還有這件事，合計有七成三 (73.3%) 的青年勞工透露，目前自己「有負債」：其中 44.6% 屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；28.7% 屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

同時在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(46.6%)、「一般信用貸款」(42.7%)、「卡債」(36.6%)、「車貸」(23.5%)，以及「替家人親友背債」(22.3%)、「房貸」(20.2%)、「投資失利」(16.6%)、「創業失敗」(13.8%)。

解讀前述調查數據，yes123 求職網發言人楊宗斌憂心表示，即使早已擺脫疫情變數，但目前正處於通膨時代，惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上物價變化，若又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅；同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。