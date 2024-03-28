BenQ發表一系列電競顯示器新品 Q2起陸續推出

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 16:44

佳世達 (2352-TW) 旗下 BenQ 今 (28) 日舉辦新品發表會，今年定位「BenQ 電玩年」，推出一系列遊戲大型液晶、遊戲投影機、遊戲螢幕、專用電競設備，其中，32 吋到超大 120 吋的各類顯示產品，將於第二季起陸續推出。

Newzoo 統計，2023 年全球遊戲市場產值高達 1840 億美元，主機與 PC 遊戲產值佔了市場的 51%，BenQ 專注研發創新因應主機與 PC 遊戲的顯示設備，如螢幕、投影機、大型液晶與專業電競設備，不僅長期經營且銷售持續成長。

另外，根據台灣 TAICCA 文策院歷年消費趨勢調查報告發現，2022 年有高達 50% 以上的遊戲族會跨領域活動與消費，尤以觀看遊戲實況為主，且集中於具消費力的 20-49 歲，同時也是 BenQ 的主力消費群。

BenQ 表示，近年經營主打電玩族的 MOBIUZ 系列液晶螢幕有成，也更深入發現遊戲玩家的真正需求，因此全力投入旗下顯示產品的研發，打造一系列符合不同年齡層與空間遊戲族群的顯示設備。

2024 更是 BenQ 電玩年，專為主機電玩族開發專屬系列，第二季起將陸續推出 32 吋到超大 120 吋的各類顯示產品，包含量子點遊戲 Google TV、4K 投影機 X 系列、液晶螢幕 MOBIUZ 系列新品。

同時，BenQ 旗下專業 FPS 遊戲電競設備品牌 ZOWIE，今年也推出 XL-X 系列專業電競螢幕與 U2 無線電競滑鼠，展現產品外型與規格技術上的突破。

除了電競市場外，BenQ 今年也推出全球首台專為編碼使用的螢幕 RD240Q，專為軟體工程師設計的螢幕；以及針對繪圖設計族群、適合 Mac 外接的螢幕 RD240Q。