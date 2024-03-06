〈佳世達法說〉陳其宏：Q1落底全年逐季增優於去年 將重啟併購步伐
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 20:25
佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏表示，去年表現不如預期，但今年大趨勢值得期待，首季應是谷底，全年很有機會逐季成長，營收獲利都會比去年好，而去年集團大艦隊併購腳步放緩，今年會重新加速、「可以拭目以待」。
陳其宏表示，目前看從產業面上看，今年比去年更有把握，下半年會比上半年好，至於能成長多少，由於現在還是有各國大選等變數，因此還要再觀察，但有信心全年會比去年好，毛利率則可望延續去年高檔水準。
四大事業展望來看，佳世達總經理黃漢州說明，資通訊產品中，消費性產品去年首先整理，因此庫存去化最先告一段落、率先回溫，商用跟工控回溫比較慢，但預計在消費性回溫帶動下，商用、工控將依序回溫。
網通方面，黃漢州坦言，上半年仍處於清理庫存階段，下半年開始回升，但已經看到滿多案子與機會，包含 5G 專網、衛星應用等；醫療事業近幾年都有雙位數成長，去年年增 2 成，今年將延續強勁成長態勢，並持續擴大明基醫院規模。
智能解決方案事業方面，陳其宏表示，AI 勢如破竹，雖然集團沒有伺服器產品，但在 AIoT 的軟跟硬、雲跟端都有布局，像是旗下邁達特代理全球大廠產品，友通也跟 AMD 合作推出高端主板，搶攻邊緣運算商機。
此外，佳世達小金雞也陸續上市櫃，諾貝兒寶貝 (丁丁藥局) 預計 3 月 8 日掛牌上櫃，強固顯示器廠眾福科預計 3 月 26 日掛牌上市，明基醫院也將到香港證券交易所申請公開發行及掛牌上市，陳其宏表示，將持續整合、推動旗下公司走進資本市場。
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