〈佳世達法說〉陳其宏：Q1落底全年逐季增優於去年 將重啟併購步伐

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 20:25

陳其宏表示，目前看從產業面上看，今年比去年更有把握，下半年會比上半年好，至於能成長多少，由於現在還是有各國大選等變數，因此還要再觀察，但有信心全年會比去年好，毛利率則可望延續去年高檔水準。

四大事業展望來看，佳世達總經理黃漢州說明，資通訊產品中，消費性產品去年首先整理，因此庫存去化最先告一段落、率先回溫，商用跟工控回溫比較慢，但預計在消費性回溫帶動下，商用、工控將依序回溫。

網通方面，黃漢州坦言，上半年仍處於清理庫存階段，下半年開始回升，但已經看到滿多案子與機會，包含 5G 專網、衛星應用等；醫療事業近幾年都有雙位數成長，去年年增 2 成，今年將延續強勁成長態勢，並持續擴大明基醫院規模。

智能解決方案事業方面，陳其宏表示，AI 勢如破竹，雖然集團沒有伺服器產品，但在 AIoT 的軟跟硬、雲跟端都有布局，像是旗下邁達特代理全球大廠產品，友通也跟 AMD 合作推出高端主板，搶攻邊緣運算商機。