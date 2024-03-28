金價上衝至接近歷史高點 銅價反彈

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 14:50

黃金價格在亞洲周四 (28 日) 盤中持穩，接近歷史高位，因交易員在美國通膨和利率出現更多線索之前，選擇買入黃金。

在工業金屬中，銅價從近期跌勢中反彈，在有報導顯示中國銅冶煉廠提議減產後，重返 11 個月高點。倫敦金屬交易所 3 個月期銅期貨上漲 0.5%，至每噸 8913.0 美元，美國 1 個月期銅期貨上漲 0.4%，至每磅 4.0303 美元。

由於聯準會可能在 6 月降息的預期仍然存在，金價本周收復了大部分跌幅。但由於美元走強，來到近一個月高點，使得金價漲勢受限，未能再創歷史高點。

現貨黃金價格周四一度觸及每盎司 2200 美元，在格林威治標準時間 05:09，穩定在每盎司 2195.34 美元，略低於上周創下的每盎司 2222.90 美元的歷史高點，而 4 月到期的黃金期貨來到 2215.80 美元。

現在市場焦點完全集中在個人消費支出物價指數數據上，這是聯準會首選的通膨指標，該數據將於周五公布。任何通膨降溫的跡象，都可能引發金屬市場強勁上漲，因為它們增加了提前降息的可能性。

除了個人消費支出數據外，聯準會主席鮑爾和聯邦公開市場委員會成員 Mary Daly 也將於周五分別發表演說。 在其他聯準會官員本周表達了某種強硬的語氣之後，兩人發出的任何降息信號都將受到密切關注。