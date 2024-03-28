臺企銀主辦慶欣欣鋼鐵46.8億元聯貸案簽約 超額認購200%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 11:36

臺灣企銀（2834-TW）統籌主辦慶欣欣鋼鐵股份有限公司（以下簡稱慶欣欣鋼鐵）5 年期新臺幣 46.8 億元聯合授信案，昨（27）日由臺灣企銀董事長劉佩真代表聯合授信銀行團，與慶欣欣鋼鐵董事長顏慶利共同簽約。

臺灣企銀指出，聯貸案資金主要為支應慶欣欣鋼鐵償還既有金融機構借款、充實中期營運及購料週轉金，在銀行團踴躍參貸下，超額認購逾 200％，最終以新臺幣 46.8 億元完成簽約。

慶欣欣鋼鐵創立於民國 92 年，位於彰化全興工業區，隸屬於台灣鋼鐵集團成員之一，主要從事鋼筋、鋼胚等製造買賣，為國內少數擁有電弧爐之鋼胚煉製廠。該公司定期進行廠區溫室氣體盤查及管控排放量，在軋鋼生產中，使用的燃料已從重油全面改採對環境污染衝擊較小的天然氣，天然氣燃燒產生的二氧化碳排放量較低，且燃燒效率相對較高，將大幅降低碳排放。

臺灣企銀持續支持企業實踐 ESG，該聯貸案內容連結 ESG 指標利率調整機制，鼓勵慶欣欣鋼鐵在營運過程中，積極訂定各項永續發展策略及採取環境保護措施，強化永續競爭力並善盡企業社會責任，為政府於 2050 年達到淨零排放盡一份心力。